Alexander Barrantes reta a Sofía Guillén que demuestre que le ofreció embajada

El diputado oficialista, Alexander Barrantes, retó a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, a que demuestre que él le ofreció una embajada a cambio de votos a favor de los eurobonos.



Guillén hizo la denuncia la tarde de este miércoles en el plenario legislativo, aseguró que Barrantes le ofreció “cargos y embajadas” a cambio de su apoyo al proyecto de emisión de eurobonos.

“Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos y yo tengo del deber ético de decir que eso me ha dejado en shock, pero además me ha ofendido, la gente no me ha elegido para callarme esas cosas, así que lo voy a dejar constando aquí en el Plenario. Con el Frente Amplio las cosas no se hacen así y es ofensivo”, aseguró la legisladora.