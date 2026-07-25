Alcaldes aprovechan aniversario de Anexión y piden atención a necesidades de Guanacaste

En el marco de la conmemoración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, las autoridades municipales de Nicoya hicieron un llamado al Gobierno de la República para impulsar un plan estatal que atienda de manera integral las principales necesidades de Guanacaste.



Durante su intervención previa al Consejo de Gobierno realizado este sábado en Nicoya, el alcalde y la presidenta del Concejo Municipal señalaron que, si bien reconocen la ejecución de algunos proyectos en la provincia, consideran que estos corresponden a iniciativas aisladas y no a una estrategia que responda a los retos que enfrenta la región.



Entre las principales solicitudes planteadas se encuentran el mejoramiento de la infraestructura vial, la construcción y mantenimiento de carreteras, la atención al acceso al agua potable y el avance del proyecto Agua para la Bajura, destinado a abastecer de agua a la zona.



Asimismo, solicitaron mayor inversión en infraestructura pública, fortalecimiento de la seguridad, mejoras en el transporte público y respaldo a sectores productivos como agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos y pequeños empresarios.



Las autoridades municipales indicaron que la conmemoración de la Anexión debe servir como un recordatorio de los compromisos asumidos con Guanacaste y de la necesidad de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la provincia.



Tras las solicitudes, la presidenta de la República, Laura Fernández, afirmó que el proyecto de abastecimiento de agua continúa avanzando y aseguró que su administración mantiene el compromiso de concluir la iniciativa para garantizar el abastecimiento actual y para futuras generaciones de guanacastecos.



La mandataria también destacó otras obras desarrolladas en la provincia, entre ellas la inauguración de una delegación policial en Nicoya y una escuela en Santa Cruz, como parte de la gira presidencial por Guanacaste.



Al concluir el Consejo de Gobierno, Fernández respondió consultas de la prensa sobre otros temas de actualidad, entre ellos la propuesta de eliminar la exoneración del IVA a la canasta básica, señalando que durante su administración no promoverá nuevos impuestos que afecten a las familias costarricenses. Además, indicó que las autoridades continuarán investigando las declaraciones relacionadas con presuntos vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras criminales.

