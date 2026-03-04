Alcalde de San José seguirá en funciones pese a suspensión sin salario

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Concejo Municipal de San José dejó en firme la sanción contra el alcalde Diego Miranda.

La medida implica una suspensión de 15 días sin goce de salario, según el acuerdo tomado la semana anterior.

Al alcalde se le atribuye una presunta gestión indebida tras frenar la compra de 16 vehículos eléctricos para la Municipalidad.

"Para mí es un acuerdo fundamentado en hechos ilegales y me parece que han cometido un gran error los regidores por dos razones, se están atribuyendo decisiones que no les corresponden y cometiendo posibles delitos y no están escuchando la voz de la población que están apoyando las decisiones que tomé", justificó Miranda.