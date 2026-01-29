Al menos cuatro magistrados recibieron supuestas amenazas de muerte

Al menos cuatro magistrados de la Sala Constitucional habrían recibido amenazas de muerte, según información que trascendió la tarde de este miércoles. La situación encendió las alertas dentro del Poder Judicial.

Ante estos señalamientos, Telenoticias consultó al Departamento de Prensa del Poder Judicial para conocer si existe una investigación en curso y cuáles medidas se estarían aplicando frente a este escenario.

“Al respecto, se están realizando las verificaciones e investigaciones internas correspondientes, así como la adopción de todas las previsiones y la aplicación de los protocolos de seguridad que resultan pertinentes.

"Dado que se trata de actuaciones actualmente en curso, y con el fin de no comprometer su adecuado desarrollo ni eventuales diligencias posteriores, no es posible brindar por el momento mayores detalles sobre su alcance, contenido o las personas eventualmente involucradas”, indicó la institución.

Desde el mismo departamento de comunicación se señaló que, debido a la naturaleza del caso, se mantiene la reserva sobre la información que se maneja internamente, con el objetivo de no afectar el proceso ni las diligencias posteriores.

Asimismo, se aclaró que, una vez que se cuente con información oficial susceptible de comunicación pública, y en la medida en que ello resulte procedente, esta instancia lo informará por medio de los canales institucionales correspondientes.

Telenoticias también consultó al Ministerio Público para conocer si existe una denuncia formal relacionada con estas presuntas amenazas. Sin embargo, desde la oficina de prensa de la Fiscalía se informó que la consulta realizada por este medio se mantiene actualmente en trámite en la Fiscalía General.

Por ahora, las autoridades no confirman el origen de las amenazas ni las circunstancias en las que habrían ocurrido, mientras continúan las verificaciones internas y la aplicación de los protocolos de seguridad correspondientes.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que, conforme avance el proceso y sea posible brindar información oficial, las autoridades competentes amplíen detalles sobre esta situación.