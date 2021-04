Aíslan a ministros de Hacienda y Presidencia por contacto con diputada positiva de COVID-19

Los ministros de Hacienda, Elian Villegas, y Presidencia, Geaninna Dinarte, permanecerán aislados de manera preventiva por contacto directo con la diputada del PUSC María Inés Solís, positiva por COVID-19.



El departamento de prensa de Casa Presidencial confirmó que ambos jerarcas estuvieron esta semana en la Asamblea Legislativa, en alerta por un posible brote de coronavirus.

“Tuvimos una reunión de corta duración, preservando el distanciamiento, uso de mascarilla y todas las medidas sanitarias. Sin embargo, preventivamente se han sostenido reuniones virtuales desde el momento del anuncio y se realizará la respectiva prueba según los lineamientos de Vigilancia de la Salud”, dijo Dinarte.

Lea también Coronavirus Virus puso en jaque a Asamblea, saturó hospitales, tuvo su cifra de contagios más alta y golpeó a sistema educativo, todo en un día Este jueves el coronavirus nos recordó lo vulnerable que podemos ser ante la creciente amenaza.

"Desde que me enteré del resultado positivo de la diputada María Inés Solís trasladé toda mi agenda para ser atendida de forma virtual. He estado trabajando desde mi casa, aislado y de momento no he tenido ninguna reunión ni la tendré hasta que pase el periodo necesario para hacerme la prueba", dijo a su vez Villegas.

Ambos jerarcas visitan regularmente Cuesta de Moras en medio de la discusión de la reforma al empleo público y otros proyectos de interés del Ejecutivo.

Riesgo

María Inés Solís y su compañera de bancada, Shirley Díaz, son de momento las dos diputadas positivas en el Plenario, pero las autoridades del Congreso urgieron a todos los legisladores para practicarse pruebas ante la alta posibilidad de contagios asintomáticos.

Un asesor de Restauración Nacional también está contagiado y se espera el resultado de la prueba realizada a un ujier que se aíslo con síntomas.

Lea también Política Asamblea Legislativa solicita orden de aislamiento para los 57 diputados La petición fue hecha al Ministerio de Salud esta mañana ante el riesgo de un posible brote de COVID-19 en el Plenario. Con esto quedaría cancelada la sesión del 1° de mayo.

Ambos funcionarios tienen contacto directo con los diputados y son muy cercanos al Plenario.

El socialcristiano Pedro Muñoz, aspirante a la candidatura presidencial del PUSC y cuya jefa de campaña es Solís, está a la espera del resultado de su prueba, que recibirá este mismo viernes.

Pablo Heriberto Abarca, también socialcristiano, confirmó que ya recibió la suya y fue negativa.