Aguirre: "Caminamos hacia la idea de que la institucionalidad no sirve y eso es peligroso"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, advirtió que Costa Rica está caminando “aceleradamente” hacia la idea de que la institucionalidad del país no funciona, una situación alimentada por la profunda lucha entre los supremos poderes y que el magistrado califica como peligrosa.

En entrevista con Teletica.com, Aguirre insistió en que, durante su mandato, el Poder Judicial ha tenido que dedicar constantes esfuerzos a defender la institucionalidad y la independencia, amenazadas por el discurso confrontativo del Ejecutivo.

“Yo pienso que estamos en peligro. Estamos caminando muy aceleradamente hacia la idea de que la institucionalidad que actualmente tenemos no sirve y eso sí nos parece peligroso.

“Yo espero que las estructuras cívicas de este país tengan la consistencia necesaria para mantenerse y para mantener la independencia como base, como condición, como condición esencial sine qua non (sin la cual no), para hablar de Estado de Derecho”, aseveró.

De hecho, el magistrado, cuya presidencia acaba en setiembre próximo, aseguró que su mandato se ha concentrado en tres pilares: esa defensa de la institucionalidad, el combate a la histórica mora judicial y la presentación de propuestas de reforma que agilicen el sistema de administración de justicia.

En ese segundo punto, Aguirre defendió que el Poder Judicial ha llevado a cabo acciones para mejorar la gestión de los despachos, así como programas que ataquen focos determinados y gestiones para mejorar controles.

“Esto ha provocado una disminución de la mora en el poder judicial, se ha aumentado en un 7% la capacidad de producir soluciones en los conflictos, o sea, de producción de sentencias”, defendió.

Finalmente, Aguirre también habló sobre el rol y la cuota de responsabilidad que, para él, tiene el Poder Judicial en la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

“Yo considero que la labor del Poder Judicial en lo que es, primero, la tutela de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y, segundo, en lo que es la contención de la criminalidad, ha sido fundamental, yo diría que sobresaliente.

“Todos sabemos, y esto no se puede ignorar de ninguna manera, sería injusto con ese papel en la contención que no solo lo hemos venido viendo constantemente, sino que ahora estamos indicando cómo los planes, los programas que se han venido desarrollando por parte del Organismo de Investigación Judicial, en conjunto con la Fiscalía General, están dando muy buenos frutos”, añadió.

Aun así, el magistrado aseguró que hay pendientes, como las buscadas reformas en el régimen de las medidas cautelares en materia procesal penal o la ley de ejecución de la pena, propuestas que no lograron ver la luz en el actual cuatrienio.