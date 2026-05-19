Aguirre aboga por permitir regreso de magistrados a plazas si se limita reelección

Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, si la Asamblea Legislativa aprueba limitar la reelección de los magistrados, debería considerarse una serie de reformas posteriores, para permitir que los jueces vuelvan a las plazas que tenían previamente.

En entrevista con Teletica.com, el magistrado mostró su apertura a discutir —e incluso, si se quiere, aprobar— una restricción en el número de periodos que puede mantenerse un alto juez en el cargo.

Lo anterior en momentos en los que la presidenta de la República, Laura Fernández, ha dejado entrever su deseo de acabar con los nombramientos "vitalicios" y, además, mantiene convocada en la agenda del Congreso un proyecto para introducir un tope de 14 años máximo en el cargo.

"Normalmente, los jueces tienden a terminar su carrera en la magistratura. Si llegan a la magistratura muy jóvenes, entonces van a tener un problema de que sus 16 años, si es doble, se van a acabar antes de que tengan derechos jubilatorios. Y entonces habría que tener el cuidado de reformar las leyes orgánicas, las normativas orgánicas, para que esa persona, una vez que concluya, si lo tiene a bien, regrese al puesto que tenía cuando fue nombrado 16 años atrás. "Esto hay que tenerlo bien claro. Algunos opinan también que hay que subir la edad para que pongamos 50 años, para que cuando pasen 16 años ya tengan el derecho jubilatorio, pero eso tiene el problema de que es un cálculo que se está haciendo con base en la normativa actual de pensiones, pero no sabemos si eso va a subir a 70 más adelante. Muchos países ya están fijando los años de pensión en 70, entonces podría llegar a existir algún problema de ese tipo", explicó Aguirre.

El presidente de la Corte fue claro en que, personalmente, no se opone a una eventual limitación de la reelección.

Sin embargo, también enfatizó que ese criterio prevalece siempre que no se modifique la votación necesaria para lograr esa continuidad en el puesto. Actualmente, la Constitución Política dispone que, para frenar un segundo periodo, se necesita una mayoría calificada (38 diputados).

"Hay que ver qué es lo que se quiere con la propuesta. Si lo que se quiere es debilitar el sistema politizando la designación de los magistrados, cuatro años (por ejemplo) y que sea por mayoría simple (29 votos) la reelección, eso debilitaría totalmente el sistema porque politizaría cada cuatro años la designación. Entonces, nadie estaría seguro aquí y todo el mundo podría tener miedo de lo que resuelve, porque la clase política podría cobrarle las decisiones que haya tomado y que afecten precisamente a esa clase política. "Ahora, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo. Yo pienso, y así lo he dicho, que cuando la propuesta no afecta la parte estructural y que consiste precisamente en que haya reelecciones tal y como está ahora, no se afecta la independencia judicial. Es decir, se afectaría si se elimina, por ejemplo, el tema de la reelección calificada", señaló el magistrado.

Recién el lunes, tras una reunión, la gobernante aseguró en conferencia de prensa que no permitirá que se dé un "manoseo político" en el nombramiento de los altos jueces ni en sus procesos de reelección.

En ese mismo espacio, Aguirre recordó que, independientemente de lo que él considera, es la Corte Plena como órgano el que debe emitir criterios frente a solicitudes directas del Parlamento y que, por ende, deben esperarse las iniciativas concretas para pronunciarse al respecto.