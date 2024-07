Agua, empleo e infraestructura: las deudas eternas del país con Guanacaste

El 25 de julio de 2019, mientras Costa Rica celebraba el 195 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo destacaron la falta de agua, el escaso empleo y la deficiente infraestructura como las grandes deudas que el país seguía arrastrando con Guanacaste.



Ese día, en el corazón de la provincia, quedó inmortalizado aquel enérgico discurso de Carlos Alvarado, cuando recurrió a los gritos para imponerse a una multitud que, con idéntica estrategia, pedía su salida en medio de airados reclamos contra el líder de un gobierno que, insistían, los abandonó.

Hoy, cinco años más tarde, Costa Rica se acerca al 200 aniversario con la penosa realidad de no haber cumplido nada de lo prometido.

Igual o peor

En el primer trimestre de este 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ubicó a la Región Chorotega, que aglomera a toda la provincia, como la de mayor tasa de desempleo de todo el país: 10,8%.

Ninguna otra de las restantes cinco regiones socioeconómicas del país tiene un valor más alto y ninguna, tampoco, registra un desempleo a doble cifra.

De la mano con esto, la Chorotega fue la única región donde la pobreza aumentó en 2023 con respecto al 2022, según el propio INEC (últimos datos).

El porcentaje de hogares pobres pasó de 26,4% a 27,6%; mientras que la pobreza extrema, entendida como aquella donde las personas no tienen los recursos para cubrir ni siquiera sus necesidades más básicas, alcanzó un 10,5% de los hogares guanacastecos, la cifra más alta de toda Costa Rica.

La infraestructura no está mucho mejor.

“La deuda con Guanacaste persiste y es grande. Es grande en temas de infraestructura, sobre todo vial, con más de 500 kilómetros de carretera en lastre, creo que no hay otra provincia con mayor cantidad en todo el país, pero además hay faltante de infraestructura en agua, de vivienda, de escuelas y colegios, podemos hablar de muchísimas necesidades”, cuestionó Melina Ajoy, representante del PUSC en Guanacaste.

Hasta hoy, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo han hecho poco por remediar esto.

Tanto Ajoy, como el oficialista Daniel Vargas y el liberacionista Luis Fernando Mendoza, destacaron la remodelación del puente de La Amistad como un acierto de la actual administración en infraestructura, pero después de ahí hay poco más.

El proyecto de Barranca – Limonal sigue varado y la ley para atraer zonas francas fuera del Gran Área Metropolitana sigue sin lograr consolidar un proyecto de esa envergadura en Guanacaste.

“La provincia de Guanacaste tiene deficiencias que inciden en la forma de vida y calidad de vida de sus ocupantes, hay un tema de falta de empleo, hay una reforma de zonas francas que da ventajas adicionales a las provincias de la periferia; sin embargo, esa ley no ha sido efectiva, no hemos logrado consolidar que más empresas se lleguen a instalar a Guanacaste”, criticó Mendoza.

Vargas, que resaltó los esfuerzos del Ejecutivo en ese y otros sentidos, insistió en que las particularidades de la provincia juegan en contra de ese objetivo, pero no lo convierten en un imposible.

“Guanacaste tiene la particularidad de que las poblaciones están muy desconcentradas, eso no permite masas críticas tan importantes para la instalación de industrias como las de la zona urbana, pero no por eso hay que claudicar, hay que pensar en la forma de evitar la migración de talento de guanacaste hacia la GAM y se puedan aprovechar allá, mantenerlos allá”, dijo.

El Gobierno destacó hace apenas dos semanas el crecimiento histórico en las cifras de inversión extranjera directa y cómo esta cifra, fuera del GAM, pasó de números negativos a una inversión de casi $50 millones en lo que va de este año.

Mucha de esa inversión, para Guanacaste, tiene hasta ahora la particularidad de que se concentra en las costas y en proyectos que no apuntan, necesariamente, a sus pobladores ni a sus necesidades.

“El modelo que ha seguido la provincia de Guanacaste no es el que le está generando los beneficios que quisiéramos. Ojo, yo no estoy en contra del desarrollo del turismo y de la infraestructura hotelera en la provincia de Guanacaste, jamás, lo que digo es que seguimos sin generar los empleos de calidad que merecen los guanacastecos, que hay un desplazamiento de personas de la costa que venden sus propiedades a extranjeros y que todo eso no permea en los beneficios que quisiéramos”, cuestionó Mendoza.