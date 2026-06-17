Agenda de proyectos y elección de suplentes marcan reunión entre presidenta legislativa y presidente judicial

La presidenta de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron una reunión para analizar proyectos prioritarios de ambos poderes.

Durante el encuentro, el Poder Judicial solicitó impulsar diversas iniciativas, mientras que la presidenta del Congreso expuso los temas de interés que promueve el oficialismo.

La cita también abordó la elección de magistrados suplentes, un tema clave en la agenda institucional.

Ambos jerarcas señalaron que este es el primer encuentro de un trabajo conjunto que buscan desarrollar para enfrentar la inseguridad en el país.