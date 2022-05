Agenda de proyectos saca al Frente Amplio del directorio legislativo

La falta de una agenda clara de proyectos de ley alejó al Frente Amplio de la negociación del directorio legislativo, convirtiéndola en la única de seis fracciones en el actual Congreso que no tendrá representación en ese máximo órgano rector.



La fracción frenteamplista intentó sin éxito asumir alguno de los seis puestos en elección este domingo, postulando a sus representantes en cada votación.

Sin embargo, la negociación previa de una amplia mayoría del Plenario los dejó sin ningún margen de posibilidad.

“No participamos de esta alianza porque no se transparentó una agenda concreta, sino una repartición de cuotas, y nosotros no queríamos ver los temas generales, sino una agenda puntual”, dijo hoy la subjefa de fracción, Sofía Guillén.

La diputada insistió en que ese bloque de oposición nunca se acercó a su bancada y que ellos tampoco lo hicieron a sabiendas de las diferencias ideológicas que los separan; sin embargo, dijo que espera tener coincidencias en temas como lucha contra la corrupción o la progresividad tributaria.

“Este no es un bloque hegemónico único, por temas puede haber acercamientos, pero el Gobierno debería tomar en cuenta que a todos los partidos se nos pidió una agenda de proyectos y solo el Frente Amplio la presentó, esperaría que el Gobierno responda a esa buena fe”, finalizó.

¿Qué negoció el oficialismo?

Hasta ayer a mediodía, el Progreso Social Democrático estaba fuera del directorio.

Sin embargo, una negociación de última hora le permitió al partido de Gobierno tener representación en el órgano.

La jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, reconoció que mantuvieron negociaciones “hasta altas horas de la noche” ayer para definir ese directorio.

“Está claro que ellos (PPSD) no vienen a ser parte del acuerdo porque no son de oposición, pero les dijimos que vamos por esa línea y esperamos que el presidente de la República vaya también por ahí y que nos apoyen.

Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, insistió hoy en que las líneas de coincidencia en la agenda temática anunciada ayer facilitó esa negociación y el cupo de la segunda secretaría que el oficialismo tiene ahora en Luz Mary Alpízar.

Cisneros, quien después de esa reunión de la oposición había insistido en que no tenían interés en el directorio, resaltó hoy la importancia de “tener voz y voto en el directorio” y añadió que el Ejecutivo esperará construir una agenda de consenso en esa primera convocatoria.

Finalmente, añadió que le hubiera gustado tener un directorio con representación de todas las fuerzas.

“Me da lástima (la exclusión del Frente Amplio), me hubiera gustado que todos tuvieran representación. Me encanta Jonathan (Acuña, jefe de fracción del FA), me da una muy buena impresión, creo que la fracción del Frente Amplio es muy seria y muy trabajadora”, finalizó.