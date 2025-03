Acuerdo entre Costa Rica y EE. UU. para recibir migrantes fue verbal, afirma Canciller

El acuerdo que permitió a Costa Rica recibir a 200 migrantes deportados por el Gobierno de Estados Unidos fue verbal, según afirmó este miércoles a los diputados el canciller Arnoldo André.

Luego de semanas de discusión sobre ese documento, la máxima autoridad diplomática del país aceptó que ese acuerdo se negoció verbalmente y que la única prueba escrita es la correspondencia diplomática que se intercambió con el gobierno norteamericano.

“El acuerdo mediante el cual se materializó la disposición del Gobierno de Costa Rica fue un acuerdo no escrito, que se consolidó mediante intercambio de correspondencia entre ambos países y contempló el envió de un número máximo de 200 nacionales de terceros países a Costa Rica; el pago de Estados Unidos para su manutención en Costa Rica; el pago para la repatriación y el apoyo para la gestión de envío a terceros países seguros en caso de que alguno no pueda o no quiera regresar a sus países de origen”, detalló André.