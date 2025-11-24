“Acepten que esto fue un error”, diputados piden dar marcha atrás a subasta de frecuencias

Los diputados de oposición pidieron este lunes al Gobierno de la República que dé marcha atrás a la subasta de frecuencias que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

En medio de un debate reglado, los legisladores apuntaron contra la administración de Rodrigo Chaves, a la que culparon de atentar contra la libertad de prensa y expresión mediante la exclusión de decenas de medios de radio y televisión que no pudieron participar del proceso.

“Acepten que esto fue un error, y si no fue un error, reconozcan que lo que buscan es callar las voces de los que están en contra de ustedes y de quienes hoy a ustedes les incomodan y con los que ustedes nunca han estado de acuerdo”, cuestionó la socialcristiana Daniela Rojas.

Por su parte, el frenteamplista Jonathan Acuña señaló: "Hay una profunda relación entre la libertad de prensa, la pluralidad de medios y la democracia. A los aspirantes a dictadorzuelos les interesaría mucho dominar todos y cada uno de los espacios donde se puede ejercer poder, y no solo el institucional, también mediático. "Les están poniendo un peaje impagable para borrar la diversidad de voces para que solo estén las voces de los amigotes del Gobierno o de los grandes capitales, que se desaparezca el resto. Frenen esto ya, esto surge de una orden de ustedes, está documentado"

La independiente Kattia Cambronero, por su parte, replicó las cifras que hasta ahora han trascendido sobre la exclusión de emisoras y televisoras del espacio abierto. ​

"La subasta va a dejar a más de 100 emisoras fuera, más de 5.000 desempleados en un Gobierno donde todos los días buscan a alguien a quien golpear. La gente tiene que pagar lo que corresponde, en eso estoy de acuerdo, pero lo que hicieron fue darle más oportunidades a los grandes. "Lo que hoy hizo el chavismo es un acto en contra de la libertad de expresión, de la democracia, buscan silenciar, callar y dominar la comunicación, las mentiras diarias que emiten", afirmó.

Por otro lado, el oficialismo defendió que lo único que busca la subasta es “abrir la cancha” e impulsar cobros justos para el uso de un bien público, pero desmarcaron al actual Gobierno de esa decisión.

“Esto viene de una ley de 2004, es una ley que aprobó Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y estoy seguro que el Frente Amplio (PFA). Es una ley que tiene obligatoriedad de ser implementada y lo que está haciendo este Gobierno es acatando las disposiciones de que dicha ley tiene que ser implementada. "Había que proceder, no se trata de quitarle el derecho a nadie", defendió Daniel Vargas.

La Superitendencia de Telecomunicaciones confirmó este lunes que solo se presentaron 25 ofertas al cierre del proceso: 4 pujas por televisión y 21 para radio.

Alejandro Pacheco, del PUSC, calificó esas cifras como un “fracaso”.

“Este concurso es un fracaso, ¿Cómo van a participar cuatro canales? Este Gobierno está haciendo algo muy malo en contra de la libertad de prensa y los medios de comunicación que no tienen los recursos para pagar en un solo tracto eso, no son ni ladrones ni desvergonzados. No les están diciendo que paguen en 15 años, tienen que sacar la plata de una vez”, cuestionó.