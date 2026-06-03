Abril Gordienko y Claudia Dobles llegan a Sala IV por disputa en integración de comisiones

Las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, por el rechazo de una solicitud de permuta entre comisiones legislativas.



Así lo dieron a conocer mediante un comunicado de prensa emitido la mañana de este miércoles.



Las legisladoras cuestionan una resolución de la Presidencia Legislativa que les impide intercambiar su participación en comisiones permanentes especiales. Según argumentan, la decisión carece de sustento reglamentario y vulnera derechos parlamentarios reconocidos en la normativa legislativa.

De acuerdo con las diputadas, el Reglamento de la Asamblea Legislativa permite las permutas entre integrantes de comisiones y no establece restricciones por pertenecer a fracciones legislativas distintas. Por esa razón, consideran que la resolución incorpora una limitación que no existe en la normativa.

Las congresistas afirman que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos. Ambas forman parte de comisiones permanentes especiales, presentaron la gestión dentro del plazo reglamentario y ninguna ocupa la presidencia de una comisión.



Gordienko y Dobles sostienen que el intercambio no modifica la representación política de las fracciones legislativas ni altera la paridad de género. También señalan que el efecto de la permuta es neutro en la integración general de las comisiones.



Las diputadas indicaron que el caso tiene relevancia pública por el papel que desempeñan las comisiones legislativas en la discusión y dictamen de proyectos de ley. Además, advirtieron que la restricción limita la participación de diputaciones electas en esos espacios de trabajo parlamentario.



Gordienko afirmó que la decisión afecta especialmente a las fracciones unipersonales. Según señaló, estas agrupaciones solo pueden ejercer el derecho de permuta mediante acuerdos con diputaciones de otras fracciones.



Por su parte, Dobles manifestó que la resolución sienta un precedente para el funcionamiento del Congreso y para el ejercicio de los derechos de las diputaciones.



Las legisladoras aseguraron que continuarán participando en las comisiones asignadas mientras se resuelve el recurso. También indicaron que defenderán la aplicación de la Constitución, el Reglamento Legislativo y los derechos parlamentarios por las vías legales correspondientes.





