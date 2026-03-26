Abril Gordienko: “No soy yo la responsable de que el partido sobreviva”

A partir del próximo 1.° de mayo, Abril Gordienko se convertirá en la única diputada que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tendrá en la Asamblea Legislativa, su cuota más baja en Cuesta de Moras desde su fundación en 1983.

Será, además, la cara más visible de una agrupación que para las elecciones de 2030 habrá cumplido 26 años fuera del poder, luego de haberse constituido, durante décadas, en uno de los rostros del bipartidismo.

Por eso, muchos aseguran que la abogada tendrá sobre sus hombros el peso de mantener vivo “al partido de las grandes reformas sociales”, una tarea que ella insiste no le corresponde.

“Es interesante que mucha gente dice que tengo que cargar ese peso. Yo no lo veo como un peso, lo veo como una oportunidad,pero no soy el último bastión, no soy lo que queda. “Tenemos 16 alcaldes y alcaldesas. Tenemos un montón de regidores y de síndicos por todo el país. Y tenemos una estructura, un partido que le ha dado muchísimo a este país”, aseveró.

En entrevista con Teletica.com, la abogada defendió que cualquier error que la ciudadanía le esté cobrando al PUSC, la agrupación ya lo pagó, pero que no es ella la llamada a sostener a la divisa rojiazul, aunque sí reconoce que su desempeño podría incidir en que la cuota de curules vuelva a crecer en cuatro años.

“Hemos purgado cualquier culpa por cualquier error que hayamos cometido o que se nos haya atribuido y creo que lo que ocurrió en esta ocasión es muy atípico, tiene que ver también, y eso es muy doloroso, con que una parte de la fracción que ha estado presente en la Asamblea en estos cuatro años no honró el mandato socialcristiano y eso de alguna forma nos lo cobraron y está claro. “Yo espero que mi desempeño sea suficientemente bueno para que volvamos a tener más diputados y que ojalá eventualmente el Partido Unidad pueda volver a ser Gobierno”, añadió.

La legisladora entrante aceptó que, en el futuro, esa posibilidad de regresar a Zapote incluso podría venir acompañada de una coalición.