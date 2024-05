“Abrazos para los que pegan balazos”: Así criticó Chaves nombramiento de Gloria Navas en Comisión de Seguridad

La pregunta era, hasta cierto punto, esperable. Un día después de que la diputada Gloria Navas fuera nombrada de nuevo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la prensa le consultó la opinión al presidente Rodrigo Chaves.

“Abrazos para los que pegan balazos, eso no es lo que Costa Rica quiere”, fue la frase que el mandatario utilizó para criticar el nombramiento de Navas en el puesto.

Rodrigo Chaves indicó que su crítica se fundamenta en la visión garantista de la legisladora, quien, según él, ha sido “la muralla que ha detenido a Costa Rica” en su intención de controlar la inseguridad.

“Esto se trata de las ideas que ella ha hecho, públicas y notarias, sobre cómo ve ella el tema de la seguridad y narcotráfico”, aseveró el mandatario, quien añadió que “ojalá esa voz sea ahogada por la voz de los que dicen queremos defender a la víctima”.

Los roces entre el presidente Chaves y la diputada Navas se agudizaron luego de que trascendiera la visita de la legisladora a un privado de libertad condenado por homicidio. Luego de esa visita, Navas cuestionó las largas penas de cárcel, considerándolas crueles.

Tal cosa desató las críticas del mandatario, quien no ocultó su deseo de que la legisladora no siguiera en la Comisión de Seguridad. No obstante, Navas continuará en dicho foro. La decisión fue tomada por el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias.

Chaves dijo que el nombramiento de Navas en la comisión fue producto del regateo político de la vieja guardia, que, según él, implicó cambio de votos a favor del nombramiento.



Todo esto ocurre la misma semana en que la Procuraduría denunció a Navas por abuso de poder, pues supuestamente infringió la ley al utilizar una credencial de diputada para realizar la visita a la cárcel.

