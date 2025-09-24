Abogados de supuesta víctima de violación: hay pruebas “sólidas y abundantes” contra ministro

Los abogados del joven que denunció al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por supuesta violación, afirman que existe prueba “abundante y sólida” para demostrar la culpabilidad del jerarca.

En un breve comunicado, Marvin Carvajal y Róger Guevara, del bufete Alta Batalla, aseguraron que es por esto que ejercerán “todas las acciones que la ley otorga” para defender los derechos de su cliente.

“Nuestro cliente ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público luego de ser víctima de hechos de índole sexual que consideramos delictivos, por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo. Esta denuncia viene acompañada de sólidos y abundantes elementos probatorios, que servirán a las autoridades judiciales para determinar la existencia del delito o los delitos denunciados, así como la culpabilidad del imputado.

“Ejerceremos todas las acciones que la ley nos otorga para defender los derechos del ofendido en este grave caso, hasta que se sienten todas las responsabilidades correspondientes”, cita la misiva.

Los defensores también condenaron que Zamora, en un video enviado anoche a los medios de comunicación, revelara el nombre de la presunta víctima en un video donde negó lo denunciado y añadieron que también perseguirán legalmente al ministro por ese hecho.

“Deploramos que el imputado haya hecho uso de un espacio destinado a dar su versión de los hechos para revelar la identidad de la víctima, en una nueva violación de los más elementales derechos de nuestro cliente. Haremos lo necesario para que ese hecho tampoco quede impune y produzca las consecuencias que determina la ley”.

Zamora afirmó en esa grabación que nunca abusó sexualmente del joven y que este mismo miércoles se presentaría a la Fiscalía General para dar su versión de los hechos.