Abogado de Ofelia Taitelbaum tras sentencia en firme: “Desde ya le puedo decir que eso es nulo”

Luego de que la Sala III dejara en firme la sentencia contra la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, lsu abogado asegura que los magistrados resolvieron de manera ilegal y que van a pedir la nulidad.

“Les llegó a ustedes primero que a mí, si esto es así como usted lo dice, porque le repito, no hemos sido notificados, entonces desde ya le puedo decir que eso es nulo.

“A mí me notificaron la excusa de los magistrados principales y no me han notificado los suplentes, para ver si yo tengo algo que ver con algún suplente para recusarlos, no me han notificado eso, me notificaron la disputa de los de propiedad el martes, si eso que usted me dice es cierto, ni siquiera han pasado los tres días de ley para que una resolución quede en firme”, explicó a Teletica.com Hugo Navas.

El defensor de Taitelbaum agregó que esta “premura” de la Sala III por resolver se debe “principalmente” a una fuerte presión por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“Cómo es posible que se haya resuelto ya el recurso, la única manera por lo que lo hayan resuelto así, a lo loco, es por la presión que hizo, hace y volvió a hacer ayer el Presidente en la conferencia de prensa de los miércoles que, además, estuvo presionando a través de Juan Diego Castro.

“La única explicación que puedo yo decir, es que esa presión del Presidente hizo que hasta resolvieran ilegalmente, repito, me notificaron el martes que se estaban excusando unos magistrados, no me han notificado quienes son los suplentes, si yo tengo algún problema con algún suplente, entonces cómo es posible que ya resolvieron, si es así es solo por la presión del Presidente y que hizo ayer Juan Diego Castro también”, concluyó Navas.

Los magistrados declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Taitelbaum, condenada a siete años y seis meses de cárcel por 29 delitos de uso de documento falso.

Con esta resolución, la también exdiputada, de 75 años, deberá ir a prisión a descontar la pena impuesta a inicios de enero anterior.

Su defensa asegura que lo que hizo su cliente fue pagado de inmediato por ella, por lo que no tenía por qué abrirse una causa penal.

Taitelbaum fue denunciada en 2014, mismo año en que dejó su puesto como Defensora de los Habitantes, por haber utilizado el nombre y falsificado la firma de una costurera para cobrar asesorías a Tributación.