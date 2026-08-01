Abogado Cristian Arguedas es detenido como sospechoso de intentar sobornar a jueza

El abogado Cristian Arguedas fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de cometer el delito de procuración de impunidad.

A Arguedas las autoridades lo vinculan con un aparente intento de soborno a una jueza por un caso donde figuran familiares de Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata". Presuntamente, el ofrecimiento era para que no se le dictara prisión preventiva a su representada.

La detención del defensor fue confirmada a Teletica.com por las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, que además indicaron que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública le impuso seis meses de prisión preventiva:

"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que tramita el expediente 26-72-033-PE, en contra de un hombre de apellido Arguedas, sospechoso de cometer el delito de procuración de impunidad.

"De acuerdo con la denuncia interpuesta, se investiga si el imputado, en su condición de abogado litigante, habría realizado un ofrecimiento indebido a una funcionaria del Juzgado Penal, Poder Judicial, para que no se decretara prisión preventiva en contra de una clienta de él que permanece en audiencia.

"Arguedas enfrentó ayer (viernes) una audiencia, en la cual la FAPTA solicitó ayer seis meses de prisión preventiva. En horas de la noche, el Juzgado Penal acogió la medida cautelar.

"La Fiscalía cuenta con una denuncia directa y prueba de otra naturaleza. El caso sigue en investigación".

Arguedas fue candidato a procurador general, además, actualmente es el abogado del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

El pasado lunes, el licenciado, había realizado un evento público donde lanzó su nuevo libro titulado: "Libertia: una alegoría jurídica de los Derechos y Garantías Constitucionales".

"El libro abre con una pregunta que muerde y no suelta: ¿y si la libertad no fuera un derecho que heredamos, sino una conquista que se defiende cada día?", citó el abogado.