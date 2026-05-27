271 votos en blanco: oficialismo mantiene bloqueo a elección de magistrados

El Partido Pueblo Soberano mantuvo intacto el bloqueo que Pilar Cisneros y el resto del oficialismo le dieron a la elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Tal y como se había anunciado, este miércoles el Plenario se abocó a discutir ese expediente, que ya suma ocho rondas de votación sin poder uno solo de los puestos que ese tribunal necesita con urgencia.

Hoy, en la ronda número 7, se registraron 270 votos en blanco, mientras que en la 8 ese número se elevó a 271.

El Gobierno de Rodrigo Chaves, y ahora el de Laura Fernández, han dejado claro que no apoyan los nombres propuestos por la Sala IV para llenar esos cupos que son esenciales para la labor constitucional.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, pidió al directorio legislativo eliminar las dietas de los legisladores que se abstuvieron de votar.

"Aquí lo que estamos viendo es un sabotaje para que logremos nombrar magistrados suplentes en la Sala IV, fallándole a Costa Rica y a los miles de costarricenses que buscan en la Sala IV un amparo. Así que lo que corresponde es que se eliminen las dietas de los diputados que se niegan a votar", dijo Dobles.

Del otro lado, el oficialista José Miguel Villalobos defendió que esa es una potestad de los legisladores y que lo que procedía en este caso es que la Sala IV retire la lista de postulantes y envíe una nueva al Congreso.

Nogui Acosta, jefe del oficialismo, aseguró que sin acuerdos "no se va a elegir a nadie" y que hoy, ninguno de los nueve candidatos tiene la posibilidad de alcanzar los 38 votos que necesitan para elegirse.