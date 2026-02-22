21 futuros diputados participarán en taller para aprender sobre quehacer legislativo

21 futuros diputados de la República se inscribieron para el taller que la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica ofrece sobre el quehacer legislativo.

Se trata de legisladores electos de los cinco partidos políticos que integrarán la venidera Asamblea, que asumirá funciones a partir del próximo 1.° de mayo.

El espacio, de carácter apartidario, se concentra en temas claves como el funcionamiento del Estado costarricense, el análisis del entorno político, la negociación y comunicación estratégica, la construcción de acuerdos, el procedimiento legislativo y otras reglas esenciales de integridad, probidad y transparencia.

“Es fundamental que las diputaciones electas cuenten desde el inicio con claridad sobre sus prioridades y la forma en que trabajarán en equipo, ya que esto establece el rumbo de todo el período legislativo. Iniciativas como este espacio estratégico permiten que cada legislador pueda tomar decisiones más informadas y colaborar de manera efectiva dentro de la Asamblea”, explicó Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de +Costa Rica.

La incubadora, que ya realizó un proceso similar para la elección municipal de 2024, estima que los diputados tardan entre 12 y 18 meses, en promedio, en aprender la labor legislativa.

La idea es que el taller reduzca significativamente esos tiempos; pero, además, permita a los legisladores conocerse de antemano y facilitar la negociación y construcción de futuros acuerdos.

El taller iniciará el próximo 28 de febrero y tendrá una duración de 40 horas y siete semanas, bajo una modalidad mixta: serán dos encuentros presenciales y siete diálogos virtuales.

El espacio será desarrollado por expertos nacionales, internacionales y exdiputados.

“Creemos que una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mejores herramientas, mayor capacidad de diálogo y una visión estratégica clara tiene un impacto directo en la calidad de la democracia y en la vida de las personas”, añadió Murillo.

+Costa Rica no recibe financiamiento de partidos políticos ni de actores con intereses electorales específicos, sino que recibe apoyo de fundaciones, embajadas, la ciudadanía y el sector privado.

