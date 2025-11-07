20 partidos firman pacto para rechazar troles, ‘fake news’ y discursos de odio en campaña

20 partidos políticos firmaron, este viernes, un pacto para rechazar troles, noticias falsas y discursos de odio durante la campaña política 2025-2026.



Los 10 candidatos presidenciales que asistieron y el resto de agrupaciones, representadas por aspirantes a la Vicepresidencia y miembros partidarios, suscribieron el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026, que incluye 25 compromisos formulados por jóvenes de las mismas divisas e impulsados por Asociación Costa Rica Íntegra.

El acto oficial se realizó en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con la participación de Eugenia Zamora, presidenta de la autoridad electoral, quien recibió una ovación de pie antes de dirigir unas palabras a los presentes.

“Por eso este pacto ético interpartidario es tan valioso, porque no solo es un documento de buenas intenciones, sino una promesa pública de autocontención y respeto. Un compromiso de usar la palabra política con responsabilidad. No se trata de callar las diferencias, que son legítimas y necesarias en una democracia, sino de elevar el tono del debate, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan comparar ideas, contrastar propuestas y decidir libremente.

“Se trata de que la campaña electoral sea lo que debe ser, una gran conversación nacional sobre el futuro de Costa Rica, y no un campo de batalla donde se desdibuje la verdad. En estos tiempos en que la desinformación se propaga con rapidez y los discursos de odio encuentran eco en las redes sociales, reafirmar los valores éticos es un acto de valentía democrática”, dijo la magistrada presidenta del TSE en su intervención.



Mauricio Artiñano, coordinador del Pacto Ético, explicó que se llama Sitio Mata porque fue redactado por los jóvenes en esta comunidad “que queda a 20 minutos en las afueras de Turrialba, donde un grupo de mamás tienen un proyecto de turismo rural”.

“¿A qué vinieron hoy? A responder un llamado para demostrar que sí podemos ponernos de acuerdo, sobre todo en materia de hacer todo lo posible y todo lo que está en su control, para que estas elecciones sean limpias y con los más altos estándares de ética”, agregó Artiñano.

A continuación, puede leer los 25 compromisos firmados este viernes:

1. Reafirmar nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

2. Promover una campaña electoral bajo los principios de integridad, honestidad, respeto y libertad de expresión.

3. Acatar la autoridad, disposiciones y resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

4. Incentivar a la ciudadanía a ejercer el derecho al sufragio, especialmente a las personas jóvenes, para así reducir el abstraccionismo.

5. Rechazar todo tipo de violencia política, incluyendo la violencia política en general.

6. Utilizar comunicación no violenta, asertiva y respetuosa, y rechazar el uso de lenguaje discriminatorio hacia cualquier persona o grupo históricamente excluido, por razones tales como sexo, género, etnia, procedencia, edad, situación socioeconómica, religión, orientación sexual, identidad de género y o condición de discapacidad.

7. Actuar con respeto durante los debates y la campaña electoral y no utilizar lenguaje ofensivo o polarizador ni discursos de odio.

8. Centrar nuestras campañas en propuestas, no en ataques personales. Rechazar el uso de perfiles falsos, troles y bots, así como la difusión de noticias falsas.

9. Rechazar noticias falsas que se divulguen por redes sociales.

10. Usar responsablemente las herramientas de inteligencia artificial para así promover campañas libres de difamación, deslegitimación y violencia legitimada.

11. Implementar mecanismos de rendición de cuentas para la ciudadanía sobre el cumplimiento de las regulaciones de financiamiento político durante la campaña electoral.

12. Desarrollar nuestras campañas libres de corrupción, prestando especial atención a ser vigilantes y denunciar el desafío del financiamiento de las fuentes ilícitas.

13. Brindar de forma activa y transparente la información sobre las candidaturas a la elección popular.

14. Crear espacios inclusivos para propiciar la participación activa de las poblaciones históricamente excluidas.

15. Fortalecer el involucramiento cívico en todos los territorios, cantones y provincias, incluyéndoles activamente en los procesos de participación electoral.

16. Comunicar la información y nuestras propuestas de manera que sean de fácil acceso para toda la población.

17. Cumplir con la presentación mensual de los informes sobre donaciones, contribuciones y aportes que establece el Tribunal Supremo de Elecciones para la campaña electoral y publicarlos de manera accesible y oportuna.

18. Atender de manera transparente y clara cualquier cuestionamiento sobre conductas éticas, propuestas o financiamiento.

19. Utilizar y divulgar información de fuentes verificables y de acceso público en redes sociales, debates y actividades partidarias.

20. Presentar propuestas de gobierno fundamentadas con viabilidad técnica y que expliquen cómo van a ser implementadas.

21. Hacer uso responsable y transparente de los resultados de encuestas y sondeos.

22. Generar medidas para minimizar el impacto ambiental de nuestras campañas.

23. Divulgar y promover el cumplimiento de este pacto entre nuestras estructuras partidarias y militares.

24. Además de exhortar a nuestras personas simpatizantes alrededor del país a cumplir con sus disposiciones.

25. Pensar en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones.

