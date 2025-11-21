131.403 personas podrán votar por primera vez en febrero próximo

Un total de 131.403 personas podrán votar por primera vez en las elecciones presidenciales del 1.° de febrero de 2026.



Así lo anunció este viernes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en medio de la presentación oficial del padrón definitivo de cara a los comicios del próximo año.



En total, están citados a las urnas 3.731.788 costarricenses: 1.881.567 mujeres y 1.850.221 hombres, que representan a su vez un aumento de 4,3% con respecto a la elección de 2022 (160.981 electores).



Como datos relevantes, la Autoridad Electoral subrayó que un 44% del padrón está conformado por personas de entre 18 y 39 años, el grupo etario más grande entre los electores.



Además, 67.270 ticos podrán votar en los 49 consulados ubicados en 42 países.

San José (238.939), Alajuela (229.313), Desamparados (169.200), Cartago (134.090) y San Carlos (128.298) son los cantones que reúnen a la mayor cantidad de electores. En el otro extremo, Monteverde (4.109), Turrubares (5.228), San Mateo (5.352), Dota (6.259) y Hojancha (6.736) con los que tienen menos.

También se precisa que 96.433 costarricenses por naturalización están llamados a las urnas; de ellos, la mayoría son de origen nicaragüense (56,1%), seguidos por Colombia (11,2%), El Salvador (5,3%) y Venezuela (3,4%).

Entre los nuevos votantes destaca que 65 jóvenes cumplirán 18 años el propio día de las elecciones (32 hombres y 33 mujeres). Precisamente, esa es la edad mínima para votar en Costa Rica.

Otro dato importante es que 24.675 jóvenes quedaron fuera del padrón, pues no solicitaron su cédula de identidad a tiempo.

El padrón electoral definitivo está disponible en este enlace.