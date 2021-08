Wanchope: "Lo de hoy no me gustó para nada, fue una vergüenza"

Sin tapujos, ni excusas y siendo muy crítico con sus jugadores, Paulo César Wanchope, salió muy molesto con su equipo el Pérez Zeledón tras perder 0-1 ante Grecia, su sexto partido sin victoria en el Apertura 2021.

Chope se mostró muy decepcionado con sus futbolistas, pues a su criterio no fue un asunto táctico o de errores, fue que sencillamente a su equipo le quedó grande el juego y les faltaron ganas.

“No me gustó para nada. Quiero ofrecer disculpas a la afición y la directiva, a todos… hoy no hubo nada, no hubo lucha ni principio táctico, nada en ataque, con la pelota desconocidos, disputas nada, balones divididos nada. Ellos (Grecia) querían más y hay que felicitar a Grecia, pero hoy, nosotros nada de nada”, sentenció Wanchope.

Además, admitió sentir “vergüenza” pues sus dirigidos ni siquiera pudieron ganar un balón dividido en todo el partido.

“Si un equipo con la pelota es muy superior o ese día las cosas no salen, pues es complicado, pero si aparte de esto no hay disputa, o se nos acerca un jugador y de inmediato los tuyos fingen falta y en todo el partido no ganamos una pelota dividida, así que no es una situación táctica que signifique pararnos mejor, simplemente no se disputa la pelota y eso es innegociable. Hoy sí fue una vergüenza”, añadió.

El técnico generaleño indicó que ahora vendrá el periodo de toma de decisiones, pues es él el líder del camerino.

“Tal vez esto mejore tomando decisiones en cuanto a algunos jugadores que se les ha dado mucha oportunidad. El tiempo corre y los partidos pasan, creo que nada más, es la única, pues se ha dado mucha información, se les ha dado todo”, indicó asegurando que vendrán cambios en la alineación para los próximos partidos.

Finalmente admitió que él es el único responsable y por eso tendrá mano dura con su plantel.

“La temporada pasada yo tomé al equipo en esta posición y hoy paradójicamente estamos nuevamente acá, así que tocará tomar decisiones que no les va a gustar a muchos, tendré que cambiar a jugadores habituales y puede ser que para el próximo juego ni estén en el banquillo”, concluyó.

Pérez Zeledón apenas suma dos unidades en seis fechas disputadas para ubicarse en el último lugar del campeonato.