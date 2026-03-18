Técnico Luis Alberto 'El Chuleta' Orozco: "El control del camerino siempre estuvo intacto"

El técnico mexicano, Luis Alberto "El Chuleta" Orozco, no continuará en Pérez Zeledón. Teletica.com conversó con él sobre el camerino, su experiencia en Costa Rica y si le gustaría mantenerse activo en el balompié nacional.﻿

—¿Cómo se sintió con todo lo que ha acontecido en Pérez Zeledón y cómo fue su experiencia dirigiendo al equipo?

La verdad me quedo con un sabor de boca muy bonito, me ha gustado la competencia en general en el torneo, la intensidad que se maneja, de cómo se juega, la verdad muy bien, eso me ha gustado bastante, me ha hecho crecer, como persona, como director técnico, creo que me nutre muchísimo el haber venido, el haber aceptado venir acá y la oportunidad que me dio la directiva de venir a su proyecto.

Me voy muy agradecido, en un mutuo acuerdo y muy sano, llegamos a la conclusión que era lo más sano, poder hacerme un costado para que tuviera un respiro el equipo y poder despuntar estos últimos partidos que quedan, que seguramente pueden ser así porque los chicos trabajan bastante duro y se lo merecen y que otra vez vuelva a aparecer en los primeros planos Pérez como tuvo el torneo pasado y como tuvimos el principio también de este y después nos costó pero es parte del fútbol.

—¿A pesar de que eran 11 partidos sin lograr la victoria, le llamó la atención la decisión que se tomó pensando en que el club no tenía problemas de descenso?

Por eso mismo, por darle el giro a que los muchachos tuvieran otra perspectiva, en este caso que lo toma Robert (Arias) y compañía y le va a venir bien, ya de repente esos respiros son los que ayudan, uno tiene que ser inteligente y maduro y fue lo que decidimos en conjunto, directiva y yo, el poder hacerme un costadito pero siempre estar pendiente de que les vaya bien, eso me va a dar muchísimo gusto a mí. Si el equipo cumplió el objetivo, uno de los objetivos que nos trazamos, la directiva y tu servidor, de poder tener al equipo lo más separado del descenso, se ha logrado desde el torneo pasado y bueno, eso queda porque al final es un trabajo en conjunto.



—Al final se dio el tema del portero Bryan Segura y otros jugadores que no fueron al partido ante Alajuelense, ¿Qué pasó ahí? ¿Usted tenía el control del camerino? ¿No lo tenía? ¿Qué pasó con esa situación con los jugadores?

El control del camerino siempre estuvo intacto, la verdad siempre me he llevado bien con los grupos que he tenido, es normal que pueda haber discrepancias, es algo natural, pero se solucionan con comunicación. En este caso la verdad que yo muy contento con el grupo en todos los aspectos, sé que ellos también, a veces el que no juega uno o el otro es normal, prefiero que se molesten por no jugar a que lo tomen a la ligera y eso para mí lo veo bien, quizás para otros puede ser malo, para mí no, para mí es bueno que de una u otra manera se manifiesten de no poder jugar, obvio sin ofender a nadie nada más, y este fue el caso, yo no le tomé mucha importancia por lo mismo.

Sobre todo porque tenía cosas más importantes que arreglar en su momento, que era mi grupo completo, en el tema después del partido contra Alajuelense, que es cuando me entero, pero la verdad no le di importancia por eso, porque anímicamente salimos mal, el 3-0, no quiero decir que injusto porque ellos hicieron su trabajo, pero sí merecíamos más y terminamos perdiendo por desatenciones muy infantiles, esa es la realidad, porque el equipo en la posesión, en ataques, magnífico en todo eso, nos ha faltado el gol esa temporada, faltó el gol, y eso es lo que de repente hace que entra en desconfianza el jugador, pero a cualquier ser humano le podría pasar, entonces al final han trabajado duro, y me gustaría verlos otra vez repuntar, porque no solo va a ser el trabajo de ahorita, sino es el trabajo de todo el año.

—¿Existió indisciplina en Pérez Zeledón o usted vio siempre comprometidos a los jugadores?

La verdad no, no hubo como tal indisciplina, es normal que cuando un equipo anda mal haya rumores y siempre puede existir alguien que pueda desestabilizar el entorno del interior del camerino o en la cancha, pero para nada, yo la verdad muy contento con todos los muchachos, se portaron a su comportamiento fue a la altura.

La mayoría ya me han enviado mensajes para poderme decirme lo mejor y agradecerme y también en agradecimientos mutuo porque al final pusieron de su parte para tener obediencia en el tema táctico, en lo físico, en todo eso, entonces con eso me voy la verdad, con eso me voy, no con los rumores y les deseo todo lo mejor y lo que más deseo la verdad es que repunten en este último lapso del torneo porque la verdad se lo merecen, trabajan bastante.

—Usted irrumpió de manera positiva el fútbol de Costa Rica el semestre pasado, tuvo ofertas usted después del semestre anterior?

No, no hubo ofertas, y tampoco era de que nosotros como grupo de trabajo, con mis representantes, y luego renovar con la directiva, pues queda bien claro que no hubo ninguno, y tampoco hubo interés de nosotros al irnos, si me explico, el compromiso era bastante bueno y amplio con la directiva, por eso se contrató hasta el 2027 con esa ilusión, pero es fútbol, es parte de ello, y yo lo entiendo a la perfección esto que pasa, y como te decía, ese buen torneo que se hizo, que el equipo hizo ruido, pues la verdad todo es mérito de los muchachos.

—¿Le gustaría quedarse en el fútbol de Costa Rica, en alguno de los clubes que están acá?

Sí, sí porque me ha gustado en general la competencia, creo que tienen mucho por crecer también, van de viento en popa, entonces sí, sí me gustaría hacerlo, obviamente también escucharé algunas ofertas también de México, si se llegan a dar, o de otro país, pero sí, lo más latente ahorita, pues prácticamente es en el país de Costa Rica en el que estoy, en el que me voy a quedar un lapso más aquí, una semana, 10 días más antes de partir a México, entonces si Dios lo permite y hay alguien interesado, con gusto escucharé el proyecto, para poder empezar a establecer las pláticas.

—¿Usted siente que el balance general es positivo, que sí logró desempeñar el fútbol que a usted le gusta?

Sí, el funcionamiento fue muy bueno, lo dicen ustedes, los medios de comunicación, lo dice la gente que sabe de fútbol, técnicos, se los agradezco mucho, esos piropos, bien merecido por los muchachos, y bueno, al final, los objetivos que se trazaban se cumplieron, y también, de repente eso tiene frutos como los seleccionados que hay ahorita, durante el semestre pasado que jugó eliminatoria, Armando del Bolillo, entonces eso quiere decir que, más bien, tienen que entender como grupo, no nomás el nuestro, sino en general, que cuando lo individual se anda bien, lo colectivo se anda bien, lo individual llega solito, entonces ahí está el fruto, es uno más, algo asertivo también por la directiva, porque al final ellos también escogen jugadores, y el triunfo es de todos, no nomás en este caso, de los jugadores o mío, todos ponemos nuestro granito de arena, porque es en conjunto el trabajo.



—¿Cómo se explica que el equipo que iba bien llegó a tener 11 partidos sin ganar y cómo costó salir de ese bache?

Sí, mira, en la forma que viene jugando el equipo, vienen jugando los muchachos, creo que es la correcta para poder salir adelante en estos baches, como tú decías ahorita, se juega bien, pero no te acompaña el resultado, a veces ni uno lo entiende, y cuando se va a voltear un poquito, la única forma es seguir trabajando, ser valientes, tener esa personalidad, seguir creyendo, y bueno, de repente, estos cambios que se están dando ahorita en este caso conmigo, creo que valen la pena, estamos acertando en esa parte porque al final lo importante es la institución y que los chicos sigan creciendo y no hay ningún despunte que la verdad se lo merecen.