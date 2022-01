Técnico de Pérez Zeledón también alza la voz contra el arbitraje

El técnico de Pérez Zeledón, Amarini Villatoro, se convirtió este domingo en otro de los críticos del arbitraje tan solo en la segunda fecha del Clausura 2022.

"No me gusta tocar estos temas, pero uno ve todo. Los equipos tradicionales se quejan del arbitraje, pero es que uno ve que no manejan faltas con el mismo criterio. Al final molesta porque te ponen en contra. Siempre pasa, cuando un equipo tradicional se queja, el otro partido tienen que ver algunas cosas", dijo Villatoro.