Técnico de Pérez Zeledón: “El premio es para los muchachos”

El Pérez Zeledón ha sorprendido a muchos. Este martes le ganaron a Liga Deportiva Alajuelense y ese resultado les permitió alcanzar la cima del Apertura 2025.

Los Guerreros del Sur juegan bien y se nota el trabajo que ha hecho Luis Orozco, el técnico que llegó a tomar las riendas de la oncena.

“El Chuleta” toma con humildad lo que han logrado en el inicio del campeonato:

“Todo el premio es para los muchachos. Ellos son los que entrenan, los que se esfuerzan. Uno pone su granito de arena en el orden. Tratamos de llevar todo a cabo: la idea de juego, cuidar detalles, que ellos estén cómodos y que lo incómodo se vuelva cómodo”, aseguró.

Orozco también resaltó el papel de la dirigencia:

“La directiva apostó a prácticamente cambiar toda la plantilla. Cuando hablan conmigo, me doy cuenta de qué jugadores venían y encajaban en el modelo de juego, en lo que yo quería y en lo que la institución requiere”.

Además de los resultados, los sureños se han convertido en uno de los animadores del torneo, mostrando un fútbol atractivo.

“Se ha ido mejorando paulatinamente desde la primera jornada hasta ahora. Hay estadísticas donde me pongo a ver qué mejorar y en qué estamos fallando”, añadió.

Para cerrar, el entrenador dejó claro lo que significa el momento que viven:

“Es una motivación doble, terminar en primer lugar, dormir ahí”.