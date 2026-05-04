Primeras seis salidas: Pérez Zeledón vive una tarde movida

El Municipal Pérez Zeledón anunció sus primeros movimientos en el equipo de cara a la próxima temporada.

Se trata de las salidas de Adán Clímaco, José Guillemo Mora, Jefferson Rivera, Rodrigo Garita, Luis Loroña y Gustavo Méndez.

"A cada uno le agradecemos el tiempo que defendió estos colores y les deseamos éxitos los futuros proyectos", informó el equipo por medio de su departamento de prensa.

Los Guerreros del Sur tuvieron un mal semestre al ubicarse en la novena posición con 14 puntos, con un balance de solo triunfos, otro empates y ocho derrotas. Solo anotó 19 veces y le marcaron 30 tantos.

