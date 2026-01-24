EN VIVO
Perez Zeledon

Poderío en el ataque: Pérez Zeledón ficha a delantero mexicano

El atacante llegó libre y firmó por un año.

Luis Loroña. Foto: Pérez Zeledón
Por Daniel Jiménez 24 de enero de 2026, 12:19 PM

El Municipal Pérez Zeledón contrató al delantero mexicano Luis Loroña.

El club hizo oficial la llegada por medio de sus redes sociales. 

Loroña llegó libre y firmó por un año; es decir, dos torneos cortos. 

Para verlo debutar habrá que esperar que su documentación esté en cuanto al permiso de trabajo.

Sus datos: 

Posición: delantero centro
Edad: 32 años
Nacionalidad: Mexicano
Pie: derecho
Altura: 1,82 m
Equipo de procedencia: Tepatitlán Fútbol Club

