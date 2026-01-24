Poderío en el ataque: Pérez Zeledón ficha a delantero mexicano

El Municipal Pérez Zeledón contrató al delantero mexicano Luis Loroña.

El club hizo oficial la llegada por medio de sus redes sociales.

Loroña llegó libre y firmó por un año; es decir, dos torneos cortos.

Para verlo debutar habrá que esperar que su documentación esté en cuanto al permiso de trabajo.

Sus datos:

Posición: delantero centro

Edad: 32 años

Nacionalidad: Mexicano

Pie: derecho

Altura: 1,82 m

Equipo de procedencia: Tepatitlán Fútbol Club