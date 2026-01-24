Perez Zeledon
Poderío en el ataque: Pérez Zeledón ficha a delantero mexicano
El atacante llegó libre y firmó por un año.
El Municipal Pérez Zeledón contrató al delantero mexicano Luis Loroña.
El club hizo oficial la llegada por medio de sus redes sociales.
Loroña llegó libre y firmó por un año; es decir, dos torneos cortos.
Para verlo debutar habrá que esperar que su documentación esté en cuanto al permiso de trabajo.
Sus datos:
Posición: delantero centro
Edad: 32 años
Nacionalidad: Mexicano
Pie: derecho
Altura: 1,82 m
Equipo de procedencia: Tepatitlán Fútbol Club