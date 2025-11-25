Pérez Zeledón tiene todo listo para renovar al técnico mexicano Luis Orozco

Pese a la derrota ante Cartaginés, el Municipal Pérez Zeledón aún tiene chance de clasificar a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Los Guerreros del Sur deberán ganar sus últimos dos partidos y esperar que Liberia no sume ni un solo punto para soñar con el boleto a la siguiente ronda.

Estar luchando por el boleto a falta de dos fechas, es reflejo de un buen torneo al mando del técnico mexicano Luis Orozco.

De ahí que los generaleños tienen todo listo para renovar al “Chuleta” Orozco pensando también en el próximo certamen y evitar la fuga de su cuerpo técnico.

“Sí, contento por renovar. Me hubiese gustado celebrarlo con un triunfo y acercarnos a la clasificación, ahora remar contra corriente en estas últimas dos fechas, le hemos remado desde el arranque, así que ahora tenemos que superar una adversidad más”, expresó Orozco en conferencia de prensa.

Además añadió que “en Pérez Zeledón he encontrado cosas muy buenas, estoy muy a gusto”.

El estratega también reconoció que los dos goles tempraneros del Cartaginés le cambiaron por completo sus planes.

“Sí, los goles tempraneros nos cambia por completo todo el panorama, luego se fue componiendo bien las cosas, pero no nos bastó. Cartaginés es un rival complicado, muy bien dirigido y nos viene complicando. Muy meritoria la victoria para ellos”, concluyó.

Los Guerreros del Sur buscarán la victoria ante Guadalupe FC y Herediano para buscar su boleto a la siguiente ronda.







