Pérez Zeledón sacude el banquillo y tiene nuevo entrenador

Pérez Zeledón no aguantó más y decidió sacudir el banquillo y anunció la salida del técnico Luis Alberto Orozco Peñuelas.

Los 11 partidos sin ganar que arrastra el club, aunado al penúltimo lugar del Torneo de Clausura 2026 hicieron que tras una reunión este martes por la mañana se llegara a un mutuo acuerdo para la separación del estratega.

“En una reunión sostenida esta mañana, la Junta Directiva y el señor Orozco tomaron la decisión de manera consensuada y en los mejores términos posibles.

“Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al profesor y le deseamos muchos éxitos en los futuros proyectos profesionales”, anunció el club.

Con Orozco también se marcha su asistente técnico Julio César Armendáriz.

Su lugar en el banquillo lo tomará el gerente deportivo, Robert Arias quien asumirá de forma interina.

“Robert Arias Sancho, asume como Director Técnico interino de los Guerreros del Sur por lo que resta del presente campeonato.

“Lo acompañará el exfutbolista Pablo Dante Azcurra como su asistente técnico, quien pertenece al staff de entrenadores de nuestras divisiones menores”, anunció el club.

Los generaleños ahora se enfocan en preparar su partido del próximo el próximo domingo a las 3 p. m. ante el líder Cartaginés.











