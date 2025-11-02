EN VIVO
Clock

de HS

Perez Zeledon

Pérez Zeledón logra triunfazo en Puntarenas

Los Guerreros del Sur están de lleno en la pelea por clasificar.

Puntarenas FC vs. Pérez Zeledón. Foto: Puntarenas FC
Puntarenas FC vs. Pérez Zeledón. Foto: Puntarenas FC
Por Daniel Jiménez 1 de noviembre de 2025, 20:05 PM

Pérez Zeledón logró un importantísimo triunfo en Puntarenas al derrotar 1-2 a los porteños en el estadio Miguel Lito Pérez.

Jefferson Rivera (37') y Jorman Aguilar (90+7') marcaron para los visitantes. 

Por su parte, los porteños habían logrado el empate al 88' por medio de José Pablo Córdoba.

Los Guerreros del Sur luchan por clasificar y ahora son quintos con 20 puntos, mismos que Cartaginés. 

Los brumosos juegan este domingo a las 11 a. m. frente a San Carlos en el Fello Meza. 

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas