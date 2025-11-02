Pérez Zeledón logra triunfazo en Puntarenas

Pérez Zeledón logró un importantísimo triunfo en Puntarenas al derrotar 1-2 a los porteños en el estadio Miguel Lito Pérez.

Jefferson Rivera (37') y Jorman Aguilar (90+7') marcaron para los visitantes.

Por su parte, los porteños habían logrado el empate al 88' por medio de José Pablo Córdoba.

Los Guerreros del Sur luchan por clasificar y ahora son quintos con 20 puntos, mismos que Cartaginés.

Los brumosos juegan este domingo a las 11 a. m. frente a San Carlos en el Fello Meza.