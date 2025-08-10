Pérez Zeledón le propina a Sporting FC la tercera derrota consecutiva

El Municipal Pérez Zeledón demostró garra y triunfó 1-2 ante Sporting FC en el Valle demostró El General.

William Fernández (32’) y Joaquín Aguirre (90’) concretaron los goles de los generaleños.

El mexicano Erick “El Cubo” Torres (13’) se hizo sentir en las redes al anotar el primer tanto del compromiso.

Al 90+4’ se fue expulsado Fabio Coronado y dejó con 10 al equipo dirigido por Luís Marín.

Este 2-1 deja a los Guerreros del Sur en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con cuatro puntos, mientras Sporting FC es último con tres derrotas al hilo.