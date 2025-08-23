Pérez Zeledón golea con facilidad a Guadalupe FC

Pérez Zeledón gustó y goleó 4-0 a un endeble Guadalupe FC para asumir así el segundo lugar momentáneo en el arranque de la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025.

Los generaleños se vieron muy solventes ante los claros errores y desatenciones de un cuadro guadalupano que lució desencajado.

Al minuto 20, Joaquín Aguirre aprovechó para cerrar la pinza luego de una gran jugada colectiva y abrió así el marcador para los Guerreros del Sur.

Cinco minutos después, el central Eduardo Pastrana aprovechó que Jeikel Venegas se enfrascó en pelear con él y no seguir su marca para marcar de cabeza el 2-0 tras un cobro de esquina.

Guadalupe FC tuvo tintes de mejora en la complementaria, pero al final se vio sorprendido con dos tantos más obra de Jorman Aguilar, quien firmó un doblete.

Aguilar marcó el tercero tras una serie de paredes consecutivas al 75’ y tres minutos después definió de lujo un buen centro por la izquierda para el 4-0 definitivo.

Pérez Zeledón asume así la segunda posición del certamen con siete puntos, solo una unidad detrás de Liberia, que jugará mañana.