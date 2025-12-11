Pérez Zeledón anunció su primera baja para el Clausura

El Municipal Pérez Zeledón informó la tarde de este jueves que el portero Jussef Delgado no continuará en el equipo.

“Te agradecemos por el liderazgo, las atajadas y el compromiso durante el tiempo que defendiste el arco de los Guerreros del Sur”, comunicó el equipo generaleño,

Los Guerreros del Sur le desearon éxitos en los futuros proyectos y dejaron claro que el club “siempre será tu casa”.

Los sureños tuvieron como portero titular esta temporada a Brian Segura.

Los generaleños tuvieron una buena temporada donde lucharon por clasificar incluso en la última fecha.

A partir de ahora, el club se centrará en la planilla para el próximo torneo.