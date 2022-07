Luis Marín: “El equipo está para competir, pero esto es constancia”

Por Adrián García | 21 de julio de 2022, 12:49 PM

Tras la victoria contra el Deportivo Saprissa, el técnico de Pérez Zeledón, Luis Marín, reconoció que están en un grupo complicado, pero mantiene la fe de que su equipo puede competir por buscar la clasificación a la siguiente ronda.

Con anotaciones de Luis Stwart Pérez y Axel Amador, los Guerreros del Sur ocupan el segundo lugar del grupo B, solo por debajo de Puntarenas FC que tiene un gol más a favor.

“El equipo está para competir hoy lo demostró, pero esto es constancia, no es un partido sí y el otro no. Va a depender de nosotros mismos de dónde queramos llegar. En el papel no es de las planillas más poderosas del país, con trabajo, orden y disciplina las cosas se pueden lograr”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

Lea también Perez Zeledon El Saprissa de Jeaustin Campos no carburó en el Sur Extranjeros Javon East y Luis Paradela no pudieron debutar con los morados por falta de permiso de trabajo.

​El grupo B está conformado por el Saprissa, Cartaginés, Pérez Zeledón, Grecia y San Carlos.

“Estamos en un grupo complicado, Saprissa es un gran rival, Cartaginés es el campeón, a San Carlos lo enfrentamos el domingo. Será difícil, creo que será enfocarnos partido a partido pero dimos muestra que si nos proponemos competir podemos buscar una clasificación”, agregó el timonel.

El Municipal de Pérez Zeledón enfrentará el próximo domingo a San Carlos en el Carlos Ugalde Álvarez a partir de las seis de la tarde.