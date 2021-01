Johnny Chaves destaca parte mental del equipo tras victoria clave

El técnico Johnny Chaves enfrentó el duelo ante Cartaginés con la presión del agua hasta el cuello debido a los malos resultados de Pérez Zeledón en el arranque del Clausura 2021.



Sin embargo, los Guerreros del Sur vinieron de atrás para imponerse 2-1 y dejarse los primeros tres puntos del campeonato.

“Los jugadores mantuvieron desde el inicio la intensidad, la credibilidad, los golpes, aunque fueron fuertes nos permitieron demostrar que el equipo está fuerte en la parte mental. Es una victoria muy valiosa ante Cartago, uno de los favoritos”, mencionó Chaves en conferencia de prensa.

Lea también Perez Zeledon Pérez Zeledón vino de atrás para ganar en casa ante Cartaginés Brumosos se adelantaron con gol de Roger Rojas, pero los Guerreros del Sur le dieron vuelta a la tortilla con las anotaciones de Pérez de penal y Leiva

​El estratega tenía claro que una derrota podría haberle cambiado su destino en el torneo, pero lejos de intimidarse sacó sus mejores galas para levantar el rostro ante la adversidad.

“No me molestan las opiniones, pero hoy elegí mi mejor ropa porque quería disfrutar del partido (…) No siento presión por algo que disfruto mucho. Yo voy a seguir siendo yo, voy a luchar, era clara la situación del entrenador, pero no me asusté.

“Hoy vine y alineé dos jóvenes y creí en ellos firmemente. El equipo estaba convencido y quería ganar, les dije que primero hiciéramos lo posible, luego lo necesario y de último lo imposible”, añadió.

Además, comparó su situación con las frases del poema Invictus de William Henley y destacó la una frase de Johnny Acosta al camerino.

“Regalémonos un gane (dijo Acosta), así fue como finalicé la charla antes del partido, ya que habíamos trabajado muy bien para llegar a este punto”, sentenció el estratega.