En Pérez Zeledón pegan el grito al cielo: "Estamos en un estado de indefensión total"

"A las 8 a. m. de este lunes solicitamos el acta del acuerdo del Consejo Director de Unafut y esta es la hora (12:38 p. m.) que no han pasado nada, nos dice la secretaria que no hay acta, hablamos con el fiscal del Consejo Director y está diciendo que él se opuso y que esto era antireglamentario. No sé quiénes decidieron y pasaron en el acuerdo, pero no hay acta. Yo estoy regresando a Pérez Zeledón, pero otro colega está haciendo una solicitud de nulidad del acuerdo de reprogramación. Yo no entiendo cómo sacaron eso", comentó Artavia.

"No hay un acta, desde las 8 a. m. la solicitamos, se habló y dijeron que apenas hoy la iban a redactar, para tomar un acuerdo debía estar redactada y firmada por la mayoría de miembros, para mí no se hizo, no hay acta. Si no está este documento, con base a qué vamos a recurrir, vamos a presentar pruebas de que se apersonó el equipo el día viernes, hasta una acta notarial hicimos, pero es claro que estamos en un estado de indefensión total y eso no puede suceder, eso no puede seguir así", añadió.