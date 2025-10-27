Así quedó la pierna de Kendall Porras de Pérez Zeledón tras acción de Celso Borges

Pérez Zeledón elevó una queja una vez finalizado el partido ante Liga Deportiva Alajuelense este domingo.

Los Guerreros del Sur cayeron 3-2 en su visita al Morera Soto, pero a su criterio, el segundo tanto de la Liga tenía que por lo menos revisarse en el videoarbitraje.

Antes de dicha anotación hubo una fuerte entrada de Celso Borges sobre el volante generaleño, Kendall Porras y que en opinión de los visitantes tenía que sancionarse como falta.

Prueba de ello fue que el club publicó en redes sociales las fotografías de la herida de Porras, quien necesitó de cuatro puntos de sutura en su pierna derecha.

“No era falta y tampoco había necesidad de ir a revisar la jugada…”, publicaron en tono irónico.

Además, añadieron que “nos quedan cuatro finales y lucharemos con todo”.

Así quedó la pierna de Kendall Porras tras acción de Celso Borges

El propio técnico Luis Alberto Orozco dejó entrever su molestia en la conferencia de prensa tras el juego.

“Kendall es un jugador al que hay que cuidar, y hoy no lo cuidaron. El espectáculo lo dan los futbolistas, hay que protegerlos”, indicó.

Al final, Alajuelense terminó venciendo 3-2 al Pérez Zeledón para afianzarse en el liderato, mientras que los Guerreros del Sur son quintos con 17 unidades.