EN VIVO
Clock

de HS

Perez Zeledon

Así fue el primer gol del Torneo de Clausura 2026

El tanto cayó en apenas 14 minutos del juego entre Pérez Zeledón y San Carlos.

Allen Guevara, San Carlos/Prensa San Carlos
Allen Guevara, San Carlos/Prensa San Carlos
Por José Fernando Araya 13 de enero de 2026, 17:27 PM

Ya cayó el primer gol del Torneo de Clausura 2026. 

En apenas 14 minutos del partido entre Pérez Zeledón y San Carlos ya se produjo la primera anotación. 

El encargado fue el experimentado Jeikel Venegas, quien aprovechó un tremendo contragolpe de los norteños, comandado por Allen Guevara, para definir con un ligero desvio para el 0-1 y primer gol del certamen. 

Pese al tempranero gol, la alegría duró poco para los sancarleños, pues Pérez Zeledón igualó dos minutos después por intermedio del argentino Máximo Pereira para el 1-1 momentáneo, en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR. 

Puede seguir el partido en directo gracias a la transmisión de Teletica Radio. 


Youtube Teletica


Tags
Más notas