Así fue el primer gol del Torneo de Clausura 2026

Ya cayó el primer gol del Torneo de Clausura 2026.

En apenas 14 minutos del partido entre Pérez Zeledón y San Carlos ya se produjo la primera anotación.

El encargado fue el experimentado Jeikel Venegas, quien aprovechó un tremendo contragolpe de los norteños, comandado por Allen Guevara, para definir con un ligero desvio para el 0-1 y primer gol del certamen.

⏰ 14’ Gol de Jeikel Venegas y San Carlos abre el marcador ante Pérez Zeledón. pic.twitter.com/Bv9sVzPXaj — FUTV (@FUTVCR) January 13, 2026

Pese al tempranero gol, la alegría duró poco para los sancarleños, pues Pérez Zeledón igualó dos minutos después por intermedio del argentino Máximo Pereira para el 1-1 momentáneo, en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR.

Puede seguir el partido en directo gracias a la transmisión de Teletica Radio.







