Polémica en París 2024: Boxeadora italiana abandona pelea por dudas de género de su rival argelina

La boxeadora argelina Imane Khelif, cuya presencia en los Juegos levantó controversia tras fallar una prueba de género en 2023, venció este jueves en su estreno en París por retirada de su rival tras apenas 46 segundos de combate.

La italiana Angela Carini decidió abandonar el ring después de recibir un potente derechazo en el rostro por parte de Khelif.

Tras el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro.

El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y alzó el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas.

La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini lo evitó.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también".