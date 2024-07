Nadal y Alcaraz debutan con victoria y China se cuelga el primer oro

Todavía con los ecos de la majestuosa ceremonia de apertura celebrada en el Sena el viernes, los Juegos de París 2024 empezaron el sábado su primer día de reparto de medallas y China se quedó con el primer oro en liza, en tiro deportivo, mientras que debutó la pareja Rafa Nadal-Carlos Alcaraz en el torneo de dobles de tenis.



Curiosamente, no fue en París, sino en Châteauroux, sede del tiro deportivo, a casi 300 kilómetros de la capital, donde cayó el primer oro de estos Juegos: fue en la prueba que mixta de carabina desde 10 metros, donde el dúo formado por Huan Yuting y Sheng Lihao se coronó, confirmando los pronósticos que les situaban como favoritos.



Uno de los platos fuertes de este primer día de competición, tras la majestuosa ceremonia de apertura, fue el debut de dos de las grandes estrellas de estos Juegos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.



En una cancha central, Philippe Chatrier llena a rebosar y entregada a la dupla española, como en los mejores días del rey de Roland Garros, Nadal, sobreponiéndose a sus problemas físicos, y Alcaraz, derrotaron a los argentinos Máximo González y Andrés Molenti por 7-6 (7/4) y 6-4).



Quejas de Djokovic

También en tenis, en el torneo individual, el propio Alcaraz, Novak Djokovic y la polaca Iga Swiatek superaron sin problemas a rivales muy inferiores.



Eso llevó incluso al gigante serbio (24 Grand Slams), que ganó 6-0 y 6-1 a un rival sin ránking (el australiano Matthew Ebden, especialista en dobles y en el cuadro tras la baja del danés Holger Rune) a criticar el sistema de selección: "No entiendo las reglas. Es ilógico que alguien se retire de los individuales y llames a un jugador de dobles para jugar".



Titmus tumba a Ledecky

Otro de los puntos de interés de este sábado está en la piscina de La Défense Arena, donde la estadounidense Katie Ledecky, ganadora de siete oros olímpicos, la australiana Ariarne Titmus y la canadiense Summer McIntosh, libraban uno de los duelos más esperados, en los 400 m libre.



El oro fue finalmente para Titmus, que conservó su corona olímpica, por delante de McIntosh y Ledecky, que tuvo que conformarse con el bronce, muy lejos de sus rivales.



El primer oro de la natación, junto al atletismo y la gimnasia rítmica, los deportes reyes de los Juegos, fue para el alemán Lukas Maertens.



A Remco Evenepoel no le había gustado el estado de la calzada del trazado de la contrarreloj, pero eso no fue impedimento para que el joven fenómeno belga de la biciclieta (24 años) se colgara un oro que da brillo a su ya de por sí impresionante palmarés.



La primera medalla para España llegó en el judo, con el bronce de Fran Garrigós, en la categoría -60 kg. No pudo emularle su compatriota Laura Martínez, que se quedó a las puertas de tocar metal.



FIFA interviene

En fútbol, la Argentina de Javier Mascherano tomó aire y tras la derrota inicial contra Marruecos en un caótico partido, ganó 3-1 a Irak en Lyon y sigue aspirando a meterse en cuartos, donde ya está España tras lograr ante República Dominicana (3-1) su segunda victoria en el torneo.



Parte del protagonismo de la jornada futbolística lo acaparó la FIFA, que rechazó el reclamo argentino por los incidentes en el partido de Marruecos (que obligó a suspender el duelo durante dos horas) y retiró 6 puntos a la selección canadiense femenina, vigente campeona olímpica, por el uso de un dron para espiar a su rival Nueva Zelanda.



Esta decisión compromete las opciones de Canadá de revalidar corona y facilita el camino de otros combinados, como la España de Aitana Bonmatí o la Brasil de Marta, hacia el podio.



Otro deporte colectivo que se puso en acción es el básquetbol, con sendas derrotas de España y Brasil, ante Australia (92-80) y la anfitriona Francia (78-66).



Apuesta ganadora de Dupont

En hockey césped, Las Leonas argentinas debutaron con triunfo por 4-1 frente a Estados Unidos, mientras que perdieron los equipos masculinos de España y Argentina.



En rugby 7, el oro fue para Francia, que derrotó en la final a la hasta ahora imbatible Fiyi por 28-7, con el equipo local liderado por la estrella del XV del Gallo Antoine Dupont, a quien su apuesta de poner en paréntesis su carrera en los 'Bleus' para participar en los Juegos le salió redonda.



Cuando en París sea de noche, incluso de madrugada, en las antípodas, en Tahití, en la Polinesia francesa, comenzará la competición de surf si las condiciones meteorológicas lo permiten en el espectacular escenario de Teahupo'o.