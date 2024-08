Alcaraz y Djokovic a un paso de definir el oro en París 2024, Swiatek queda sin corona

La número uno del mundo y el campeón defensor del tenis olímpico, Iga Swiatek y Alexander Zverev, tropezaron este jueves en París 2024 con dos sorpresivas derrotas que contrastaron con los avances a semifinales de los dos grandes favoritos: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Un día después de caer en dobles junto a Rafael Nadal, Alcaraz venció al estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6 (9/7).

"Todo se trata de luchar", dijo Alcaraz, tras el partido. "Quizás estaba un poco cansado por toda la emoción de ayer, jugando con Rafa, pero lo di todo en la cancha", agregó el murciano.

El partido ante Paul mostró un inicio sólido de Alcaraz y un segundo set en donde la caída en su intensidad lo puso contra las cuerdas.

En el segundo set, tras el bajón, "intenté subir esa adrenalina, la intensidad. Ayuda saber que estamos jugando por España", agregó el ganador de 4 'grandes'.

Alcaraz disputará la semifinal contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (N. 19 del mundo), ganador del duelo de cuartos de final ante el noruego Casper Ruud 6-4, 6-7(8-10) y 6-3.

Djokovic ¿invencible?

Djokovic lo hizo una vez más y cuando ante el griego Stefanos Tsitsipas todo parecía perdido en el segundo set, renació para llevárselo en tie-break y concretar su pasaje a semifinales.

El serbio se llevó con contundencia el primer parcial y pese a evidenciar molestias físicas en el segundo, pudo cerrar el partido con parciales de 6-3 y 7-6 (7/3).

"Tendré que consultarlo con mi equipo médico", dijo Djokovic al ser preguntado por molestias en su rodilla derecha, operada en junio.

"Es bueno que haya conseguido hacerlo en sets corridos", pero "tengo que ver qué pasa ahora. No sé qué decir. Es el día a día. Espero estar bien físicamente para mañana", agregó.

Otro veterano, el británico Andy Murray, encajó la derrota que dio cierre definitivo a su carrera profesional.

El exnúmero uno del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam se retiró al caer derrotado junto a Dan Evans en los cuartos de final de los dobles masculino. Los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul vencieron a los británicos por 6-2 y 6-4.

Murray, de 37 años, ya había anunciado que los Juegos de París serían su despedida. Bicampeón olímpico (2012-2016) y ganador de 46 títulos individuales, el británico sufrió en los últimos años una catarata de lesiones y jugaba desde 2019 con una cadera de metal.

En París-2024, Murray se dio el gusto de levantar puntos de partido en contra y retirarse en medio de la ovación de los fanáticos que colmaron la Suzanne Lenglen.

Sin bicampeón en París.

La jornada también tuvo entre sus momentos estelares la eliminación de Zverev a manos del italiano Lorenzo Musetti, próximo rival de 'Nole'.

Musetti venció al número cuatro del mundo por un doble 7-5, dejando al torneo sin posibilidad de coronar a un bicampeón olímpico.

"Probablemente, he jugado a mi mejor nivel, fue uno de los mejores partidos de mi carrera hasta ahora", dijo Musetti, tras el partido.

Para Zverev el partido reflejó sus malestares físicos.

"No me he sentido bien en toda la semana (...) Es molesto, físicamente no es como quiero estar", agregó el finalista de Roland Garros de este año.

Previo al amargo adiós de Zverev, la polaca Iga Swiatek se quedó fuera de la final por el oro del cuadro femenino al caer ante la china Quinwen Zheng.

Séptima en el ranking mundial, Zheng venció a Swiatek por 6-2 y 7-5. .

Todo parecía estar preparado para el oro de Swiatek, sin embargo la china tenía otros planes.

La caída menos esperada de la N.1.

El primer parcial duró 51 minutos y el inicio del segundo pareció despertar a la polaca, ganador de los últimos 3 Roland Garros de cuarto títulos que suma en el Grand Slam de tierra batida en su carrera.

A sus 23 años, dos más que su rival, Swiatek se puso 4-0 en la central Philippe Chatrier.

Pero la china reaccionó a tiempo y dejó al torneo huérfano de su gran favorita.

"Me siento más que feliz, feliz no es suficiente para describir cómo me siento", declaró Zheng, primera jugadora China en llegar a la definición del tenis olímpico y responsable de cortar una racha de 25 partidos ganados consecutivamente por Swiatek en la tierra batida parisina.

La derrota obliga a la número uno del mundo a ir por el bronce. Mientras que la finalista del Abierto de Australia de este año peleará por la corona olímpica ante la croata Donna Vekic, ganadora de la semifinal ante la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-4 y 6-0.