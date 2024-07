Noelia Vargas: “Estoy un poco disgustada con el sistema de clasificación hacia los Olímpicos”

Con una victoria en los 20.000 metros marcha y un récord centroamericano, logrados en el Campeonato Centroamericano Mayor, la atleta Noelia Vargas pone en la balanza sus logros y quedarse por fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.



“Estoy un poco disgustada con el sistema de clasificación hacia los Juegos Olímpicos. El año pasado me anularon los Juegos Panamericanos. La prueba de 20 kilómetros me la anularon, no tuve ni marca ni nada de puntos. Ya este año en el Campeonato Nacional, a todos le dieron puntos menos a mí, porque faltaba un juez internacional.