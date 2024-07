Nadal y Alcaraz, cautos y con "máxima ilusión" ante su debut en dobles en París

Con la "máxima ilusión", pero conscientes de que su aura no basta para ganar medallas, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz aseguraron este miércoles que se esforzarán al máximo para suplir la falta de preparación con la que llega la dupla a los Juegos de París.

A un paso de iniciar su andar en el tenis olímpico, que inicia el 27 en Roland Garros, Nadal puso paños fríos a la euforia desatada por su participación en dobles con el vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon, sin disimular las buenas sensaciones que vive al disputar sus “últimos” Juegos.

"Entiendo el morbo, la ilusión de vernos jugar juntos, no pensemos que eso se traduce en éxito, creo que es un error. Al final, Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado mucho ni en dobles, ni muchos individuales", dijo Nadal en rueda de prensa junto al equipo olímpico de tenis de España.