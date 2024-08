Horario de competencia de Brisa Hennessy mantiene en ascuas a los ticos

El horario de la competencia de Brisa Hennessy en el surf femenino de París 2024 sigue en ascuas. La oficialidad del horario se dará a conocer a las 10:15 a. m.

"No obstante, a las 6:15 a. m. hora de Tahití se hará un llamado, en donde es probable que la competencia inicie a partir de las 12 medio día en Tahití, es decir, 4 p.m. hora nacional. Ese horario no es oficial, la oficialidad se dará a las 10:15 a.m. hora de Costa Rica",informó el Comité Olímpico Nacional.