Gerald Drummond no sabe si podrá contar con su entrenador en París

El velocista tico, Gerald Drummond, se prepara en la recta final hacia París 2024, donde competirá en los 400 metros con vallas.



En medio de la felicidad por volver a los Juegos Olímpicos, el atleta tiene una preocupación, que está ligada al apoyo económico que reciben los deportistas.

“Creo que seguimos cortos este año. No sé si voy a poder contar con mi entrenador en los Juegos Olímpicos, más que todo por asuntos económicos. Claramente, necesito tenerlo ahí sí o sí. Es un poco estresante no tener claro si va a poder asistir o no, pero en lo que respecta a mí, siempre doy mi máximo esfuerzo”, indicó.

Alexander Zamora, presidente del CON, explicó que la cantidad de personas que pueden ser parte de la comitiva olímpica va ligada a los atletas que califican y el país llevaría no más de ocho, por lo que los cupos son limitados.

Drummond añadió que realizará un campamento en Europa, para finar detalles de cara a su participación.

“La próxima semana parto hacia mi campamento en Barcelona, donde podré concentrarme más y tener todas las herramientas necesarias en el centro de alto rendimiento para prepararme mejor y llegar en buen nivel a los juegos”, mencionó,

“Estos últimos días he tenido entrenamientos muy desgastantes, por lo que necesito mantenerme saludable. Necesito alimentarme y descansar lo más que pueda para poder rendir”, añadió.

La ruta Olímpica no ha sido fácil para el velocista, pero rescata su resiliencia ante la adversidad.

“Creo que mi constancia y disciplina, a pesar de que caigo muchas veces, me ayudan a levantarme. El año pasado se esperaba que hiciera la marca para los Panamericanos y ganara la medalla de oro, pero una descalificación me lo impidió. No pude luchar por la medalla, lo cual fue muy duro para mí. La pasé bastante mal, pero traté de levantarme y con una buena preparación también”, concluyó.