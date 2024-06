Estado del Sena y la lluvia condicionan preparativos para JJ. OO. de París 2024

Escrutar los resultados de los análisis bacteriológicos del agua y observar la "corriente loca" del río Sena: a menos de cincuenta días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, la tensión es palpable y las autoridades examinan el cielo ante las continuas lluvias que perturban los preparativos.

La primavera parisina, con abundantes precipitaciones estas últimas semanas, provocó el aplazamiento de varios ensayos de la ceremonia inaugural. Si el tiempo concede una tregua, tendrán lugar la semana del 17 de junio.

"No sirve de nada hacer un ensayo en condiciones climáticas que no son parecidas a las del mes de julio", insisten desde el comité de organizador y desde la prefectura de la región Ile-de-France, que alberga la capital París.

El lluvioso mes de mayo hizo crecer el caudal de la arteria fluvial parisina hasta los 400 metros cúbicos por segundo. Durante ese tiempo, las gradas temporales en los enclaves olímpicos están siendo instaladas en París, y el crono sigue corriendo hacia los Juegos (26 de julio-11 de agosto), que se inaugurarán en 48 días.

Apenas una pequeña tregua del cielo, y nuevas nubes de lluvia se presentan en el horizonte. Con el consiguiente riesgo de que se desborden las alcantarillas, lo que aumentaría la suciedad del río.

Los nadadores franceses, que tenían previsto darse un chapuzón el lunes para familiarizarse con el Sena, lo dejaron para más adelante. "Es lógico que no pudiésemos nadar porque había una corriente de locos", explicó a la AFP Stéphane Lecat, director de natación en aguas abiertas de París-2024, quien, sin embargo, reconoció "no estar preocupado" para los Juegos.

'Peligroso bañarse'.

También será "probablemente aplazado" por el fuerte caudal el baño en el Sena de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, previsto el 23 de junio como un gesto para demostrar el estado óptimo del agua del río.

"Debido a las fuertes lluvias de mayo y al caudal muy fuerte del río, el baño del 23 de junio será probablemente aplazado", indicó el ayuntamiento a la AFP. Pero también por la calidad del agua. La nueva fecha será seguramente el domingo 30 de junio.

Sería "peligroso bañarse", deslizan desde la prefectura de la región parisina.

Los análisis de comienzos de junio "no serán buenos", previenen entre bastidores todos los actores, pero aseguran que no han saltado aún las alarmas.

Las declaraciones a la AFP de la vigente campeona olímpica de natación en aguas abiertas, la brasileña Ana Marcela Cunha, considerando que la calidad del agua del Sena era "una preocupación" y haciendo un llamado a "un plan B" a comienzos de marzo no sentaron bien entre las autoridades francesas, que insisten en que no hay una alternativa, salvo el aplazamiento unos días de las pruebas si no se dan las condiciones.

Inversión millonaria.

En mayo, la asociación Surfrider, que realizó sus propios análisis, concluyó que las tasas de la bacteria E.Coli seguían siendo superiores a las normas exigidas por la federación internacional de natación, especialmente a la altura del emblemático puente de Alejandro III, en pleno corazón de París. Por ese lugar pasará la carrera de natación en aguas abiertas (8 y 9 de agosto) y la prueba de triatlón (30 de julio y 5 de agosto).

El pasado verano, el test de natación en aguas abiertas fue anulado porque el Sena estaba demasiado contaminado después de un episodio inhabitual de lluvias. Las instituciones públicas han invertido 1.400 millones de euros para posibilitar que el gran público pueda bañarse en el Sena en 2025.

Pero todo el mundo es consciente: en caso de lluvias intensas, esos equipamientos no serán suficiente.

"Lo que es seguro es que es una apuesta tremenda", resume para la AFP una fuente política.