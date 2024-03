Deportistas que sigan "las condiciones del COI" serán "bienvenidos" a París, dice Bach

El miércoles, el ministro de Deportes ruso Oleg Matytsin consideró que su país no debía "boicotear" los Juegos Olímpicos, a pesar de las restricciones impuestas para la participación de sus deportistas a raíz de la ofensiva en Ucrania.

"Tenemos tantos mensajes contradictorios procedentes de Rusia que no haré ningún comentario sobre todas las opiniones expresadas", reaccionó Thomas Bach el sábado, preguntado sobre esas declaraciones de Oleg Matytsin.

"Nosotros pusimos condiciones. Esas condiciones no se cambiarán: quien está dispuesto a seguir esas condiciones es bienvenido a París. Quien no quiere seguirlas, no es bienvenido", concluyó Bach, en presencia de la ministra francesa de Deportes y de los Juegos Olímpicos, Amélie Oudéa-Castéra.