Cheptegei se queda sin doblete en París 2024 al ser baja en 5.000 metros

El ugandés Joshua Cheptegei, que el viernes se proclamó campeón olímpico de 10.000 metros, no podrá aspirar al doblete del fondo al ser declarado baja este martes para los 5.000 metros, donde debía defender el título logrado hace tres años en Tokio.



Las series de los 5.000 metros masculinos se disputan el miércoles, antes de que la final tenga lugar el sábado, en el penúltimo día de París 2024.



"Estoy muy orgulloso de haber ganado el oro olímpico en los 10.000 metros. Estoy muy orgulloso por Uganda. Después del Mundial júnior de 10.000 metros, de tres títulos mundiales en 10.000 metros y del récord mundial de 10.000 metros, esta medalla de oro [en París 2024] con un récord olímpico completa mi colección", empezó Cheptegei en un mensaje en Instagram.



"Después de hablar con mi equipo, hemos decidido que es mejor que no compita en los 5.000 metros. Gracias a todos por el apoyo y nos veremos pronto", concluyó el atleta de 27 años a continuación.



La Federación Ugandesa de Atletismo comunicó igualmente la noticia este martes.



"Lamentamos informar a los aficionados que Joshua Cheptegei y Jacob Kiplimo han sido declarados baja de las semifinales de 5.000 metros de mañana [miércoles] debido a la necesidad de recuperación después de la carrera de 10.000 metros. Sus cuerpos necesitan más tiempo de recuperación. Por ello, Oscar Chelimo nos representará en solitario", escribió en la red social X.



Kiplimo había sido octavo en los 10.000 metros de estos Juegos de París, en la carrera ganada por su compatriota.



Cheptegei fue campeón olímpico de los 5.000 metros en los Juegos de Tokio, por lo que no defenderá su título.



dr/mcd



© Agence France-Presse