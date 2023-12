Guía para padres que buscan el regalo navideño ideal

7 de diciembre de 2023, 9:28 AM

Cuando llega el momento de redactar la carta a Santa Claus o al Niñito, las expectativas de los niños no conocen límites. Desde carritos y muñecas hasta patines, computadoras, celulares y tabletas, las listas abarcan una amplia gama de deseos. Sin embargo, ¿qué deben tener en cuenta los adultos al seleccionar los regalos para los más pequeños?



"Lo más crucial es evaluar su motivación, ya que debemos observar sus gustos y disgustos. No obstante, es esencial buscar algo que fomente la desconexión de las pantallas y los videojuegos, ya que esto no contribuye a su desarrollo", explica la neuropedagoga Daniela Mata.



Una opción acertada son los juegos de construcción, adecuados para todas las edades. Por ejemplo, bloques, plastilina, lápices de colores y otros elementos que les permitan expresar su creatividad.